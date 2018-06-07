Верховна Рада не змогла заборонити показ ЧС-2018 в Україні

Депутати Верховної Ради України не знайшли достатню кількість голосів для заборони трансляції чемпіонату світу з футболу, який 14 червня стартує в Росії.

Депутати не змогли навіть включити до порядку денного постанову про заборону показу мундіалю.

"За" проголосували тільки 142 депутата.

Відзначимо що Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова підтримав проект постанови , яким передбачається заборона трансляції ЧС-2018 Росії.

Нагадаємо, правами на трансляцію матчів ЧС-2018 володіють українські телеканали "Інтер" та НТН. Транслятори напередодні оголосили імена коментаторів, які працюватимуть на матчах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Інтер" опублікував повне розклад трансляцій матчів чемпіонату світу з футболу 2018 року в Росії.