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Верховна Рада не змогла заборонити показ ЧС-2018 в Україні

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Депутати Верховної Ради України не знайшли достатню кількість голосів для заборони трансляції чемпіонату світу з футболу, який 14 червня стартує в Росії.

Депутати не змогли навіть включити до порядку денного постанову про заборону показу мундіалю.

"За" проголосували тільки 142 депутата.

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Відзначимо що Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова підтримав проект постанови , яким передбачається заборона трансляції ЧС-2018 Росії.

Нагадаємо, правами на трансляцію матчів ЧС-2018 володіють українські телеканали "Інтер" та НТН. Транслятори напередодні оголосили імена коментаторів, які працюватимуть на матчах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Інтер" опублікував повне розклад трансляцій матчів чемпіонату світу з футболу 2018 року в Росії.

Читайте всі новини по темі "ЧС-2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
ЧС-2018
Місце
Україна
Об'єкт
Верховна Рада України
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