Ведучий "Великого футболу": якщо завтра "Шахтар" запросить Луческу, він прийде

Ведучий програми "Великий футбол" Олександр Денисов заявив, що головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу зразу ж повернеться до "Шахтаря", якщо йому надійде така пропозиція.

В ефірі програми "Денисов TIME" на YouTube-каналі "Великий футбол" він порівняв румунського наставника з доном Віто Корлеоне з фільму "Хрещений батько", для якого головне – бізнес. Незважаючи на це, Олександр вважає, що президент "гірників" Рінат Ахметов не піде на такі маневри.

"З урахуванням того, що ми бачили останнім часом у ситуації з приходом Луческу в "Динамо", я не маю жодного сумніву, що якщо завтра "Шахтар" запросить його в команду, то він прийде. Правда, я думаю, що якщо через пів року-рік, коли з ним попрощається донецький клуб і його покличуть кияни, то він теж прийде. У Луческу немає нічого особистого, як у фільмі "Хрещений батько". Незважаючи на все це, сумніваюся, що до таких маневрів буде морально готовий Рінат Ахметов", – сказав Денисов.

Нагадаємо, що Луческу у 2004-2016 роках очолював "Шахтар", завоювавши з донецьким клубом безліч трофеїв, а влітку 2020 року став тренером "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ведучий "Великого футболу" розкритикував українських уболівальників за "нафталіновий пережиток із минулого".