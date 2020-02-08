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9 лютого • оновлено в 03:18
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Вдвічі більше: стало відомо, скільки заробляють Роналду та Мессі

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Нападник "Барселони" Ліонель Мессі залишається найбільш високооплачуваним футболістом світу, заробляючи майже вдвічі більше свого головного суперника Кріштіану Роналду з "Ювентуса".

Як повідомляє агентство Чемпіонат, зарплата аргентинця складає 8,3 мільйона євро на місяць до вирахування податків. Місячний оклад португальця дорівнює 4,5 мільйонам євро, що робить його другим за розміром заробітної плати футболістом планети. На третьому місці знаходиться бразилець Неймар, який виступає за французький "ПСЖ", він отримує 3 млн євро.

Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі

Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі

Sportbox

Найбільш високооплачуваним гравцем англійської Прем'єр-ліги є голкіпер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа з зарплатою 1,76 млн євро в місяць, в Німеччині найбільше отримують футболісти "Баварії" Роберт Левандовскі та Філіппе Коутінью – по 1,66 млн євро.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Ліонель Мессі встановив унікальне досягнення в іспанському футболі після перемоги "Барселони" над "Леганесом" в 1/8 фіналу Кубка Іспанії.

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Особи
Давид де Хеа Коутіньо Роберт Левандовскі Неймар Кріштіану Роналду Ліонель Мессі
Теги
ФК Барселона ПСЖ ФК Манчестер Юнайтед ФК Ювентус ФК Баварія
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