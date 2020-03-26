Вчинок ексгравця "Динамо" викликав лють у вболівальників

Колишній півзахисник київського "Динамо" Сідклей, який в зимове міжсезоння перейшов в оренду у бразильський "Корінтіанс", порушив карантин, викликавши гнів у вболівальників.

Як повідомляє Gazeta Esportiva, в Instagram з'явилося кілька відео, на яких футболіст грає в футбол на вулиці та веселиться з друзями в закритому приміщенні. Через порушення правил карантину вболівальники закидали його повідомленнями в соціальних мережах.

Сідклей Football.ua

"Вони надіслали мені купу повідомлень, говорили, що я божевільний. Але я нікуди не виходив. Як мені це довести? Те відео було записане ще в грудні, коли я був у Куритибі. Одні повірять мені, інші – ні, але моя совість чиста", – сказав Сідклей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше за порушення карантину була жорстко розкритикована дівчина Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес, а нападнику "Реала" Луці Йович пригрозили арештом після його прильоту в рідну Сербію.

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