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Вчені вивели формулу і з'ясували, хто сильніший – Мессі або Роналду

1.2т Читати матеріал російською

Вчені Льовенського католицького університету розробили формулу, за допомогою якої визначили кращого з пари найсильніших футболістів сучасності – Ліонеля Мессі і Кріштіану Роналду.

Роналду і Мессі

Роналду і Мессі

Формула носить скорочену назву VAEP і розглядає не тільки кількість голів і гольових передач, а й дає оцінку взагалі всім ігровим діям: ударам, пасам, обведеням, підкатам і т. д. Для вивчення були взяті показники Мессі і Роналду починаючи з сезону-2013/14 до сезону-2017/18.

"У перші сезони результати Роналду і Мессі були практично рівними. Але в сезоні-2015/16 Мессі почав обходити свого одвічного суперника", – наводить Євроспорт слова аспіранта, який брав участь у дослідженні бельгійців.

У результаті середній VAEP-показник Мессі (за одну гру) склав 1,21, середній показник Роналду – 0,61. Найсильнішим виявився аргентинець.

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