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18 грудня • оновлено в 17:22
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Вболівальники влаштували погром у електричці після матчу "Динамо"

1.7т
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Футбольні фанати знищили вагон приміського поїзда "Ніжин – Київ" після матчу "Десни" та "Динамо". Вони зірвали 35 сидінь, стоп-кран, а також підпалювали петарди та фаєри прямо у вагоні.

Як повідомляє офіційний сайт Укрзалізниці, машиніст був змушений зупинити електричку на станції "Бобровиця" і викликати співробітників поліції, але зловмисники покинули вагон до їхнього прибуття. Затримка потяга склала 38 хвилин, а збитки підприємства – приблизно 40 тисяч гривень.

Електричка

Електричка

Укрінформ

Керівництво Укрзалізниці вважає, що присутність поліцейських як у приміських поїздах, так і в поїздах далекого прямування необхідна для підтримки правопорядку та забезпечення безпеки усіх пасажирів. В організації стверджують, що за 2019 рік залізничниками було зафіксовано 256 випадків псування майна, 209 з яких позначилися на безпеці пересування.

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Місце
Україна Київ
Теги
ФК Динамо Київ ФК Десна
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