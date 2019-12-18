Вболівальники влаштували погром у електричці після матчу "Динамо"

Футбольні фанати знищили вагон приміського поїзда "Ніжин – Київ" після матчу "Десни" та "Динамо". Вони зірвали 35 сидінь, стоп-кран, а також підпалювали петарди та фаєри прямо у вагоні.

Як повідомляє офіційний сайт Укрзалізниці, машиніст був змушений зупинити електричку на станції "Бобровиця" і викликати співробітників поліції, але зловмисники покинули вагон до їхнього прибуття. Затримка потяга склала 38 хвилин, а збитки підприємства – приблизно 40 тисяч гривень.

Електричка Укрінформ

Керівництво Укрзалізниці вважає, що присутність поліцейських як у приміських поїздах, так і в поїздах далекого прямування необхідна для підтримки правопорядку та забезпечення безпеки усіх пасажирів. В організації стверджують, що за 2019 рік залізничниками було зафіксовано 256 випадків псування майна, 209 з яких позначилися на безпеці пересування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер київського "Динамо" Олексій Михайличенко висловив невдоволення через реакцію уболівальників на виліт команди з Ліги Європи.

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