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Іспанські фани влаштували яскравий флешмоб на підтримку Зозулі

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Вболівальники іспанського футбольного клубу "Альбасете" яскравим флешмобом підтримали українського нападника Романа Зозулю в матчі проти команди "Ельче".

На 10-й хвилині гри (під 10-м номером грає наш форвард) вболівальники влаштували українцеві овацію і скандували його ім'я на стадіоні.

Нагадаємо, що недавно іспанський політик Пабло Іглесіас назвав українського футболіста іспанського клубу "Альбасете" Романа Зозулю неонацистом і расистом.

В "Альбасете", за який виступає Роман, одразу виступили із заявою, в якій засудили слова Іглесіаса.

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"Рада директорів і вся родина, яка входить до складу "Альбасете", хоче висловити свою одностайну підтримку Роману Зозулі. Його поведінка за ці двадцять місяців як члена Клубу була справжнім прикладом для всіх. Як у роздягальні, так і в підтримці соціальних проектів, які просуває "Фонд Альбасете Баломпіе" з метою створення більш справедливого і рівноправного суспільства за допомогою спорту", – йдеться в заяві клубу.

Роман Зозуля

Роман Зозуля

Крім цього, асоціація іспанських футболістів (AFE) стала на бік нашого гравця і виступила із заявою щодо висловлювань політика.

Як повідомив агент форварда Володимир Кузьменко, український футболіст Роман Зозуля має намір подати в суд на генерального секретаря іспанської партії Podemos Пабло Іглесіаса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, форвард збірної України Роман Зозуля потрапив у неприємну ситуацію в чемпіонаті Іспанії. Під час поєдинку проти "Луго" у другому дивізіоні вболівальники команди побажали смерті нападаючому "Альбасете".

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Особа
Роман Зозуля
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Moulder Margo
Moulder Margo
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