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"Важке становище": в Росії кинулися на захист "жертві Ракицькому"

4.3тЧитати матеріал російською

Колишній головний тренер "Рубіна" Рінат Білялетдінов прокоментував невиклик футболіста "Зеніта" Ярослава Ракицького в національну збірну України.

"Все виглядає так, ніби все ж таки присутні політичні мотиви. Незрозуміло, як у збірній оцінюють цього гравця. У Ракицького скрутне становище. Якщо він відчуває, що з ним вчинили несправедливо, то йому залишається тільки працювати, сподіватися, що викличуть наступного разу", — цитує Білялетдінова RT.

Тренер став на захист футболіста і дав йому пораду.

"Сильно засмучуватися, переживати теж сенсу немає. Варто побажати йому сили духу, не звертати уваги на такі ситуації. Футбол, як і весь інший спорт, повинен бути поза політикою, але є надто сильні політичні обставини, які нікуди не подінуться. Ось він і став своєрідною жертвою цього", — підсумував Рінат Саярович.

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Нагадаємо, що матчі відбіркового турніру чемпіонату Європи-2020 Україна проведе з командами Португалії (22 березня) і Люксембургу (25 березня).

Напередодні з'явилася реакція уболівальників на рішення Шевченка. Крім того, відсутність Ярослава в складі "синьо-жовтої" команди викликало справжню істерику в "ДНР".

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Ярослав Ракицький
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Кихот Дон
Кихот Дон
рак пидарак пусть получает гражданство рф и играет за кривоногих вот и выход
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