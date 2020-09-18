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"Валенсія" зацікавилася Зозулею, викликавши невдоволення в уболівальників команди

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
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''Валенсія'' внесла Романа Зозулю в список трансферних цілей

Український нападник Роман Зозуля потрапив у сферу інтересів "Валенсії", і це не сподобалося уболівальникам команди.

Іспанський журналіст Сальва Фольгадо опублікував список футболістів, які можуть підсилити клуб. У літнє міжсезоння левантійці позбулися багатьох ключових гравців.

Роман Зозуля потрапив у сферу інтересів "Валенсії"

Побачивши ім'я Зозулі в переліку гравців, фанати "Валенсії" назвали його нацистом і написали, що не будуть дивитися матчі команди в разі його підписання.

"Якщо Зозуля перейде у "Валенсію", то я не буду дивитися її матчі, поки цей нацист не піде з команди", "Зозуля? Мабуть, це жарт. Давайте станемо бісовим мемом", "Хуліган Зозуля може дорого обійтися "Валенсії"" .

Романа Зозулю назвали нацистом
Романа Зозулю назвали хуліганом
Перехід Романа Зозулі назвали жартом

Нагадаємо, що в минулому сезоні український нападник виступав за "Альбасете", але команді поки не вдалося домовитися про продовження контракту зі своїм найкращим гравцем.

Як повідомляв OBOZREVATEL,

ФК ВаленсіяРоман Зозуля
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