"Валенсія" розкритикувала тренера "Аталанти", який приїхав хворим на матч ЛЧ

Пізніше виявилося, що він був хворий на коронавірус

У своєму останньому інтерв'ю головний тренер "Аталанти" зізнався, що жахливо відчував себе перед і під час матчу в Іспанії, але не здавав тест на COVID-19

Зустріч на міланському "Сан Сіро" була названа головною причиною спалаху коронавірусу в Ломбардії

Перший поєдинок пройшов в Італії, а другий – в Іспанії

"Валенсія" розкритикувала наставника "Аталанти", за яку виступає українець Руслан Малиновський, Джан П'єро Гасперіні, який приїхав хворим на виїзний матч Ліги чемпіонів в Іспанію.

"Взявши до уваги інтерв'ю наставника "Аталанти" Джан П'єро Гасперіні, які з'явилися в італійській пресі, ФК "Валенсія" висловлює своє здивування, оскільки тренер суперників розумів, що має симптоми коронавірусу за день і в день матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на нашому стадіоні, але не вжив жодних заходів, ризикнувши життям багатьох людей", – написано на офіційному сайті команди.

Джан П'єро Гасперіні

Нагадаємо, що матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Валенсією" та "Аталантою" відбувся в Іспанії при порожніх трибунах і закінчився яскравою перемогою італійців з рахунком 4:3. У своєму останньому інтерв'ю Гасперіні зізнався, що жахливо відчував себе після приїзду в Іспанію, але не здавав тест на коронавірус. Пізніше тест на наявність COVID-19 у тренера показав позитивний результат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший матч Ліги чемпіонів між "Аталантою" і "Валенсією" назвали головною причиною спалаху коронавірусу.

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