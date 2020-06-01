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1 червня • оновлено в 13:48
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"Валенсія" розкритикувала тренера "Аталанти", який приїхав хворим на матч ЛЧ

  • "Валенсія" й "Аталанта" зустрічалися в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

  • Перший поєдинок пройшов в Італії, а другий – в Іспанії

  • Зустріч на міланському "Сан Сіро" була названа головною причиною спалаху коронавірусу в Ломбардії

  • Матч-відповідь між командами відбувся при порожніх трибунах

  • У своєму останньому інтерв'ю головний тренер "Аталанти" зізнався, що жахливо відчував себе перед і під час матчу в Іспанії, але не здавав тест на COVID-19

  • Пізніше виявилося, що він був хворий на коронавірус

1.9т
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"Валенсія" розкритикувала наставника "Аталанти", за яку виступає українець Руслан Малиновський, Джан П'єро Гасперіні, який приїхав хворим на виїзний матч Ліги чемпіонів в Іспанію.

"Взявши до уваги інтерв'ю наставника "Аталанти" Джан П'єро Гасперіні, які з'явилися в італійській пресі, ФК "Валенсія" висловлює своє здивування, оскільки тренер суперників розумів, що має симптоми коронавірусу за день і в день матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на нашому стадіоні, але не вжив жодних заходів, ризикнувши життям багатьох людей", – написано на офіційному сайті команди.

Джан П'єро Гасперіні

Джан П'єро Гасперіні

Нагадаємо, що матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Валенсією" та "Аталантою" відбувся в Іспанії при порожніх трибунах і закінчився яскравою перемогою італійців з рахунком 4:3. У своєму останньому інтерв'ю Гасперіні зізнався, що жахливо відчував себе після приїзду в Іспанію, але не здавав тест на коронавірус. Пізніше тест на наявність COVID-19 у тренера показав позитивний результат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший матч Ліги чемпіонів між "Аталантою" і "Валенсією" назвали головною причиною спалаху коронавірусу.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Ліга чемпіонів
Теги
ФК Валенсія ФК Аталанта
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