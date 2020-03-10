Валенсія – Аталанта: відеоогляд матчу Ліги чемпіонів

Іспанська "Валенсія" в рідних стінах дала справжній бій італійської "Аталанти", але вилетіла з Ліги чемпіонів.

Зустріч 1/8 фіналу на стадіоні "Месталья" пройшов без глядачів після екстреного рішення УЄФА і завершилася з рахунком 3: 4.

"Валенсія" Іспанія – "Аталанта" Італія 3:4 (1:2, 2:2)

Голи: 0:1 – 3, пенальті Ілічич, 1: 1 – 21 Гамейро, 1:2 – 43, пенальті Ілічич, 2:2 – 51 Гамейро, 3:2 – 67 Ферран Торрес, 3:3 – 71 Ілічич, 3:4 – 82 Ілічіч.

Валенсія – Сіллессен, Васс, Діакабі (Гедеш, 46), Гайя, Кондогбiа , Коклен (Черишев, 74), Солер, Парехо, Ферран Торрес, Родріго (Флоренці, 79), Гамейро.

Аталанта – Спортьелло, Хатебур, Паломіно, Кальдара, Госенс, Гомес (Малиновський, 78), де Рон (Сапата, 45), Ілічіч, Фройлер, Пашаліч (Тамез, 83), Гімшіті.

Попередження: Коклен (33), Діакабі (42), Кондогбiа (58), Васс (64), Фройлер (85).

Перший матч – 1: 4.

Нагадаємо, що в першому поєдинку 19 лютого "Аталанта" вдома розгромила "Валенсію".

Італійський кривдник "Шахтаря" порадував своїх уболівальників, забивши чотири м'ячі іспанському гранду.

Нагадаємо, що "гірники" свій матч Ліги Європи проведуть у четвер, 12 березня. За рішенням УЄФА гра пройде без глядачів і преси. Також скасовано всі пресконференції.

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