Головна Новини
11 березня • оновлено в 01:56
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Валенсія – Аталанта: відеоогляд матчу Ліги чемпіонів

1.1т
Читати матеріал російською

Іспанська "Валенсія" в рідних стінах дала справжній бій італійської "Аталанти", але вилетіла з Ліги чемпіонів.

Зустріч 1/8 фіналу на стадіоні "Месталья" пройшов без глядачів після екстреного рішення УЄФА і завершилася з рахунком 3: 4.

"Валенсія" Іспанія – "Аталанта" Італія 3:4 (1:2, 2:2)

Голи: 0:1 – 3, пенальті Ілічич, 1: 1 – 21 Гамейро, 1:2 – 43, пенальті Ілічич, 2:2 – 51 Гамейро, 3:2 – 67 Ферран Торрес, 3:3 – 71 Ілічич, 3:4 – 82 Ілічіч.

Валенсія – Сіллессен, Васс, Діакабі (Гедеш, 46), Гайя, Кондогбiа , Коклен (Черишев, 74), Солер, Парехо, Ферран Торрес, Родріго (Флоренці, 79), Гамейро.

Аталанта – Спортьелло, Хатебур, Паломіно, Кальдара, Госенс, Гомес (Малиновський, 78), де Рон (Сапата, 45), Ілічіч, Фройлер, Пашаліч (Тамез, 83), Гімшіті.

Попередження: Коклен (33), Діакабі (42), Кондогбiа (58), Васс (64), Фройлер (85).

Перший матч – 1: 4.

Нагадаємо, що в першому поєдинку 19 лютого "Аталанта" вдома розгромила "Валенсію".

Італійський кривдник "Шахтаря" порадував своїх уболівальників, забивши чотири м'ячі іспанському гранду.

Нагадаємо, що "гірники" свій матч Ліги Європи проведуть у четвер, 12 березня. За рішенням УЄФА гра пройде без глядачів і преси. Також скасовано всі пресконференції.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Ліга чемпіонів
Місце
Іспанія Валенсія
Теги
ФК Валенсія ФК Аталанта
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Лос-Анджелес Лейкерс
VS
Бруклин Нетс
Победа Лос-Анджелеса с форой в -11,5 очка
1.97 Сделать ставку
Голден Стэйт Уорриорз
VS
Лос-Анджелес Клипперс
Победа Лос-Анджелеса с форой в -10,5 очка
1.86 Сделать ставку
Портленд Трэйл Блэйзерс
VS
Финикс Санс
Победа Портленда с форой в -4,5 очка
1.89 Сделать ставку
Вашингтон Уизардз
VS
Нью-Йорк Никс
Тотал больше 115,5 очков Вашингтона
1.93 Сделать ставку
Динамо
VS
Александрия
Победа гостей с форой (+1,5)
1.70 Сделать ставку
Йени Малатьяспор
VS
Трабзонспор
Хозяева не проиграют
1.82 Сделать ставку
Сочи
VS
Оренбург
Победа хозяев
1.915 Сделать ставку
Филадельфия
VS
Бостон
Тотал больше 5,5 гола
1.98 Сделать ставку
Ванкувер
VS
Айлендерс
Тотал меньше 5,5 гола
1.81 Сделать ставку
Торонто
VS
Тампа-Бэй
Победа гостей
2.30 Сделать ставку