Вакцина від коронавірусу: фірма президента "Хоффенхайма" домоглася успіху

Біофармацевтична компанія німецького мільярдера і власника футбольного клубу "Хоффенхайм" Дітмара Хоппа CureVac досягла серйозного прогресу в пошуку ліків від коронавірусу.

Як повідомляє інформагентство AS, бізнесмен також є акціонером у фонді Bill and Melinda Gates, який займається розробкою вакцин від різноманітних інфекційних захворювань разом із CureVac.

Варто зазначити, що успіхи компанії Хоппа не залишилися без уваги президента США Дональда Трампа, який заявляв про готовність заплатити великі гроші за перенесення досліджень в його країну, щоб у першу чергу використовувати вакцину для лікування американців. Власник "Хоффенхайма" від пропозиції відмовився, сказавши, що хоче допомогти в боротьбі із захворюванням не тільки на регіональному рівні, а й на світовому.

How @realDonaldTrump wants to secure a German #vaccine company against the will of the German government exclusively for the US. Today in @WELTAMSONNTAG https://t.co/PBCIUWw4H9