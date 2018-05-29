"Вафельний рушник": нова форма "Реала" викликала критику в мережі

Компанія Adidas представила нові комплекти форми "Реала" на сезон-2018/19. Домашні футболки - традиційного білого кольору з чорною окантовкою на рукавах. Смужки на плечах і логотип спонсора - чорного кольору. Цей прийом уже використовувався раніше - наприклад, в 2002-му Зідан в схожій формі забивав переможний гол "Байєру" у фіналі Ліги чемпіонів.

Real Madrid

З помітних нововведень - комір з застібається ґудзиком, на якій викарбувано емблема клубу.

Real Madrid

Real Madrid

Дизайн гостьової форми "Реала" помітно креативніше. У темній основи, що тонована - унікальний двоколірний синій смугастий візерунок в стилі Tech Onix. Клубний логотип не містить яскравих квітів і теж зроблений в стилі Tech Onix. Замість коміра тут V-подібний виріз.

Real Madrid

Але найбільше на нових формах "Реала" виділяється новий шрифт.

Real Madrid

Real Madrid

Воротарський комплект мадридців - синього кольору. Є варіант і з чорним светром воротаря, по дизайну схожим з виїзної формою польових гравців.

Real Madrid

Фанати не оцінили новий стиль, зазначивши схожість з вафельними рушниками.

Real Madrid

Real Madrid

Нагадаємо, що "Реал" в Києві виграв Лігу чемпіонів.