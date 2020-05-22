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22 травня • оновлено в 15:55
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В українському футболі зафіксований другий випадок коронавірусу

1.8т
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Рівненський "Верес" став другим українським клубом, в якому був зафіксований випадок зараження коронавірусом.

"Ситуація на Рівненщині непроста. У нас, наприклад, слава Богу, зі спортивної частини захворювань немає, а по адміністративній – є людина, яка, відповідно, має позитивний тест", – цитує слова президента "Вереса" Івана Надєїна видання Sportarena.

Коронавірус в рівненському "Вересі"

Коронавірус в рівненському "Вересі"

XSPORT.ua

Він розповів про це в четвер, 21 травня, під час Ради ліг ПФЛ, на якій було прийнято рішення достроково завершити розіграш Другої ліги України. На момент зупинки сезону "Верес" знаходився на третьому місці в групі А.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший випадок зараження коронавірусом в українському футболі був зафіксований у команді "Минай", яка виступає в Першій лізі.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Рівне
Тег
Верес Рівне
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