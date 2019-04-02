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"В УЄФА прийняли": ЗМІ розкрили нові деталі справи Мораеса

2.3тЧитати матеріал російською

Європейський футбольний союзу (УЄФА) прийняв пояснення Федерації футболу України (ФФУ) щодо скандалу з натуралізацією бразильського форварда Жуніора Мораеса.

Про це розповів ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик в ефірі передачі "Циганик LIVE", повідомляє "Динамомания". За його словами, рішення у цій справі має бути прийняте до початку червня.

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Жуніор Мораес

Жуніор Мораес

ФФУ

"ФФУ подала свої пояснення по "справі Мораеса" дисциплінарним органам УЄФА, які тепер повинні вивчити справу і розібратися з ситуацією. Зараз в УЄФА слухають всі сторони конфлікту. Прийняли пояснення, прочитали їх, подивилися регламенти та всім розіслали – так зараз йде робота в УЄФА. Як довго це триватиме? Максимум – до 7 червня, коли збірна України зіграє з сербами", – повідомив Циганик.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Скандал з МораесомФФУ
Особа
Жуніор Мораес
Тег
збірна України з футболу
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