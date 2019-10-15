В УЄФА готують сенсаційне рішення про перенесення фіналу Ліги чемпіонів

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) може перенести фінал Ліги чемпіонів-2020 зі Стамбула. Причиною є військова операція турецької армії в Сирії.
Турецькі вболівальники
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За словами віце-президента УЄФА Мішеля Ува, організація розгляне варіанти перенесення.
"Ми будемо працювати над цим питанням у своїй компетенції. Всі рішення будуть прийматися тільки після консультацій з керівництвом та президентом УЄФА", - сказала Ува, якого цитує Tuttomercato.
Раніше стало відомо, що УЄФА проведе розслідування щодо інциденту на матчі між збірними Туреччини та Албанії. Після переможного голу на 90-й хвилині зустрічі турецькі футболісти публічно віддали честь на знак підтримки військової операції своєї країни проти сирійських курдів. Згідно з регламентом проведення заходів під егідою УЄФА, дії, пов'язані з політичними, ідеологічними та релігійними поглядами категорично заборонені.
Фінал Ліги чемпіонів призначений на 30 травня 2020 року. Відбутися він повинен в Стамбулі на Олімпійському стадіоні імені Ататюрка.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше УЄФА прийняв рішення по збірній України на Євро-2020.
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