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В "Шальке" психанули через Коноплянку і пішли на рішучий крок

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Німецький "Шальке" твердо має намір розпрощатися з півзахисником збірної України Євгеном Коноплянкою.

За даними турецького видання Haber365, 29-річний футболіст не входить в плани тренерського штабу "кобальтових". Заради трансферу Коноплянки гельзенкірхенці готові піти на радикальний крок і відпустити гравця безкоштовно, не дивлячись на те, що за контрактом українця і клубу їм належить ще один рік співпраці.

Дане бажання "Шальке" викликано, тим, що вінгер отримує одну з найвищих зарплат в команді – чотири мільйони євро на рік.

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Євген Коноплянка

Євген Коноплянка

Така поведінка німецького клубу вигідна стамбульському "Фенербахче", який на даний момент проявляє найбільший інтерес до нашого співвітчизника.

У той же час, як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Фенербахче" Ерсун Янал не зацікавлений в послугах Коноплянки, так як вважає, що українець істотно втратив в ігровому плані за останній сезон.

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Особа
Євген Коноплянка
Теги
ФК Шалькезбірна України з футболу
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