В "Шахтарі" сталася кадрова катастрофа перед грою Ліги чемпіонів

Головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека заявив, що ні Тайсон ні Марлос не зможуть взяти участь у матчі Ліги чемпіонів проти "Манчестер Сіті".

"Ми втратили два, напевно, найважливіші елементи команди. Також зараз під питанням участь Ісмаїлі. Постараємося обійтися тими силами, що у нас є. Ми в жодному разі не будемо змінювати розстановку. Будемо діяти з тієї ж схемою, яку використовували практично з самого початку моєї роботи в "Шахтарі"", - сказав Фонсека на прес-конференції в Харкові.

Португалець розповів про проблеми своїх основних футболістів.

"Тайсон отримав травму в матчі з "Зорею" і вибув принаймні на шість тижнів. У Марлоса пошкодження після зустрічі з "Десною". Упевнений, що він пропустить два найближчі поєдинки", - підсумував наставник.

Нагадаємо, що зустріч 3-го туру Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Манчестер Сіті" пройде 23 жовтня на "Металісті" . Початок о 22:00.