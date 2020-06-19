В РПЛ хочуть провести матч, незважаючи на спалах коронавірусу в одній з команд

Головний тренер "Ростова" Валерій Карпін і його помічник

ФК "Сочі" оголосив про те, що домашній матч команди в 23-му турі російської Прем'єр-ліги проти "Ростова" відбудеться сьогодні, 19 червня, незважаючи на спалах коронавірусу в складі гостей.

"Через 95 днів соковитий футбол повернеться! Футбольні клуби "Ростов" і "Сочі" домовилися про проведення гри 23-го туру Тінькофф РПЛ. Матч відбудеться!" – написано на офіційному сайті господарів поля.

Відзначимо, що на поєдинку будуть присутні глядачі.

Раніше коронавірусна інфекція була виявлена у шістьох футболістів "Ростова", у зв'язку з чим команда відправилась на двотижневий карантин і просила перенести матч проти "Сочі", однак суперник виступив за проведення поєдинку в запланований час.

Господарі ведуть боротьбу за виживання, відірвавшись від зони вильоту на два очки після 22 турів, а гості займають четверте місце, перебуваючи в зоні Ліги Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, львівські "Карпати" перервали карантин, незважаючи на наявність хворих на коронавірус у команді.