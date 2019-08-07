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В "призначення" Луческу в "Динамо" сплив несподіваний факт

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Екс-тренер "Шахтаря" Мірча Луческу сам був першоджерелом інформації про його запрошення на пост головного тренера "Динамо", повідомляє Dynamo Nation.

В "призначення" Луческу в "Динамо" сплив несподіваний факт

Видання по своїм румунським каналам провело розслідування і з'ясувало, що Луческу особисто повідомив про інтерес з боку київського клубу директору видання Gazeta Sporturilor Овідіу Іоніцойе.

Це близький друг Луческу, а значить інформацію подали в тому виді, яка вигідна тренеру, стверджує Dynamo Nation.

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Луческу несподівано вибачився перед українцями

Як повідомляв OBOZREVATEL, Луческу в інтерв'ю українським ЗМІ спростував інформацію про те, що їде до Києва для переговорів з керівництвом "біло-синіх".

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Особа
Мірча Луческу
Тег
ФК Динамо Київ
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