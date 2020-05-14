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15 травня • оновлено в 12:41
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В одному з найтитулованіших клубів Європи відбулося масове зараження коронавірусом

10.8т
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У турецькому "Бешикташі", який є одним із найтитулованіших клубів Європи, було виявлено масове зараження коронавірусом.

Як повідомляє офіційний сайт команди, 13 травня всі гравці, тренери та члени персоналу здали тести на наявність COVID-19. Позитивний результат отримали вісім із них. "Бешикташ" вжив негайних заходів щодо їхньої ізоляції та продовжить діяти в рамках встановлених процедур.

"Бешикташ"

"Бешикташ"

Зазначимо, що відновлення сезону в турецькій Суперлізі заплановане на 12 червня. Лідером першості є "Трабзонспор", який набрав 53 очки після 26 турів і випереджає "Бешикташ" лише за додатковими показниками. Що стосується "Бешикташа", то команда займає п'яту позицію із 49 очками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Швеції ухвалили несподіване рішення не проводити перевірку футболістів на наявність коронавірусу перед матчами та тренуваннями.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Коронавірус
Тег
Бешикташ Стамбул
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