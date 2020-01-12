В історичному фіналі визначився володар Суперкубка Іспанії

Мадридський "Реал" на стадіоні імені Короля Абдулли в Спортивному містечку Джидда (Саудівська Аравія) обіграв земляків з "Атлетіко", ставши переможцем 36-го розіграшу Суперкубка Іспанії.

Фінальний поєдинок турніру вперше в історії пройшов за новим форматом "фіналу чотирьох" і вперше в історії переможець був визначений у серії пенальті – 4:1. Основний час не ряснів гострими моментами і завершився внічию 0:0.

В екстратаймах гра пожвавилася, і на останніх хвилинах обидві команди мали чудові шанси забити гол.

Спершу Облак двічі поспіль врятував "Атлетіко" – спочатку словенець впорався з пострілом Модріча, а потім і з добиванням Маріано з декількох метрів.

А потім "Реал" залишився у меншості, коли за фол останньої надії був вилучений Вальверде. Мората вискочив один на один із Куртуа, і молодий хавбек відверто порушив правила.

У серії пенальті удача посміхнулася "вершковим". Спершу Сауль потрапив у штангу, а потім Куртуа відбив удар Парті. Останнім бив Рамос. Його точний удар дозволив "Реалу" в 11-й раз завоювати Суперкубок Іспанії.

"Реал Мадрид" – "Атлетіко" 0: 0 (0: 0, 0: 0, 0: 0, 0: 0), по пенальті - 4:1

Реал Мадрид – Куртуа, Карвахаль, Рамос, Менді, Варан, Іско (Родріго, 60), Кроос (Вінісіус Жуніор, 103), Каземіро, Вальверде, Модріч, Йович (Маріано Діас, 83).

Атлетіко – Облак, Хіменес (Савич, 98), Тріпп'єр, Феліпе, Лоді (Льоренте, 89), Еррера (Вітол, 56), Сауль, Корреа, Томас, Жоау Фелікс (Арьяс, 101), Мората.

Серія пенальті

1:0, 1:1, 2:1, 3:1, 4:1.

Попередження: Феліпе (27), Томас (74), Менді (90), Модріч (90), Вальверде (111), Хіменес (111), Корреа (115), Карвахаль (115), Савич (115).

Вилучення: Вальверде (115).

Реал - Атлетико

Реал - Атлетико

Реал - Атлетико

Реал - Атлетико

Реал - Атлетико

Реал - Атлетико

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 січня в півфіналі Суперкубка Іспанії, "Атлетіко" взяв верх над "Барселоною", здобувши вольову перемогу з рахунком 3:2.

8 січня німецький гравець мадридського "Реала" Тоні Кроос відзначився фантастичним голом у півфінальному матчі Суперкубка Іспанії проти "Валенсії", забивши прямим ударом із кутового.

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