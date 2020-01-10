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10 січня • оновлено в 16:42
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Цькування Зозулі в Іспанії: стали відомі нові подробиці скандалу

1.9т
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Професійна футбольна ліга (LFP) Іспанії відправила дві скарги в Королівську федерацію футболу (RFEF) після того, як були зафіксовані нові випадки образливих вигуків на адресу українського нападника "Альбасете" Романа Зозулі.

Як повідомляє офіційний сайт Ла Ліги, на цей раз інциденти сталися у двох матчах за участю команди "Реал Сосьєдад", який грає у вищому іспанському дивізіоні.

Роман Зозуля

Роман Зозуля

dw.com

Перший епізод трапився у виїзному для басків поєдинку проти "Осасуни" 22 грудня 2019 року, коли на шостій хвилині зустрічі близько 400 уболівальників почали скандувати "Ви – нацисти, Зозуля – ваш нацист".

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Другий інцидент був зафіксований на домашній грі "Реал Сосьєдаду" проти "Вільярреала", який відбувся 5 січня. Тоді до цькування Зозулі приєдналися близько 800 чоловік.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Чемпіонат Іспанії
Особа
Роман Зозуля
Місце
Іспанія
Теги
Вільярреал ФК Осасуна ФК Реал Сосьєдад Альбасете
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Сафиуллин Дамир
Сафиуллин Дамир
Укрофашист е б а н ы й.
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1
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Харченко Вадим
Харченко Вадим
Ничего удивительного не вижу-ультралевая п и з д о т а за халявное к а ц а п с к о е бабло наедет и на Папу Римского..ха-ха-ха-ха..Роману здоровья,удачи и хорошей игры..Такие наезды делают украинцев только сильнее..
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0
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Ирис Ирис
Ирис Ирис
Его выдавят из Испании. Он сам будет вынужден уехать.
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