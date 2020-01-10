Цькування Зозулі в Іспанії: стали відомі нові подробиці скандалу

Професійна футбольна ліга (LFP) Іспанії відправила дві скарги в Королівську федерацію футболу (RFEF) після того, як були зафіксовані нові випадки образливих вигуків на адресу українського нападника "Альбасете" Романа Зозулі.

Як повідомляє офіційний сайт Ла Ліги, на цей раз інциденти сталися у двох матчах за участю команди "Реал Сосьєдад", який грає у вищому іспанському дивізіоні.

Роман Зозуля dw.com

Перший епізод трапився у виїзному для басків поєдинку проти "Осасуни" 22 грудня 2019 року, коли на шостій хвилині зустрічі близько 400 уболівальників почали скандувати "Ви – нацисти, Зозуля – ваш нацист".

Другий інцидент був зафіксований на домашній грі "Реал Сосьєдаду" проти "Вільярреала", який відбувся 5 січня. Тоді до цькування Зозулі приєдналися близько 800 чоловік.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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