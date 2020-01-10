Цькування Зозулі в Іспанії: стали відомі нові подробиці скандалу

Професійна футбольна ліга (LFP) Іспанії відправила дві скарги в Королівську федерацію футболу (RFEF) після того, як були зафіксовані нові випадки образливих вигуків на адресу українського нападника "Альбасете" Романа Зозулі.
Як повідомляє офіційний сайт Ла Ліги, на цей раз інциденти сталися у двох матчах за участю команди "Реал Сосьєдад", який грає у вищому іспанському дивізіоні.
Роман Зозуля
dw.com
Перший епізод трапився у виїзному для басків поєдинку проти "Осасуни" 22 грудня 2019 року, коли на шостій хвилині зустрічі близько 400 уболівальників почали скандувати "Ви – нацисти, Зозуля – ваш нацист".
Другий інцидент був зафіксований на домашній грі "Реал Сосьєдаду" проти "Вільярреала", який відбувся 5 січня. Тоді до цькування Зозулі приєдналися близько 800 чоловік.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У лютому 2017-го Зозуля перейшов в "Райо Вальєкано"
Місцеві ультрас закликали футболіста збірної України забиратися, назвавши його нацистом.
В результаті серйозної цькування Зозуля змушений був повернутися в свій колишній клуб "Бетіс".
Влітку 2017 року на правах вільного агента Зозуля перейшов в "Альбасете", де поступово став одним з лідерів команди.
15 грудня 2019 року матч між "Райо Вальєкано" і "Альбасете" був перерваний після першого тайму через агресію ультрас господарів на адресу Зозулі.
На наступний день іспанська Ла Ліга виступила з офіційною заявою щодо інциденту
У МЗС України оперативно відреагували на скандал навколо українського форварда, закликавши офіційну владу Іспанії і керівництво місцевої футбольної федерації належним чином відреагувати на інцидент.
Увечері 16 грудня Роман виступив з потужним відповіддю на адресу фанатів-мадридців.
Пізніше Роман назвав справжню причину скандалу в Іспанії, згадавши Донбас.
Зозуля подякував співвітчизників за підтримку, заявивши що пишається своїм українським громадянством.
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