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В Іспанії заарештовано 25 осіб за договірні матчі

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Центральний захисник Хорхе Морсільо, який виступав раніше за "Райо Вальєкано" і "Алавес", а нині є капітаном "Альмерії", заарештований іспанською поліцією в ході операції по розслідуванню договірних матчів в Сегунді (другого дивізіону іспанського чемпіонату).

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Крім нього, затримані ще 24 людини, пише авторитетна іспанська газета Marca. Морсільо підозрюється в організації договірного матчу "Альмерія" - "Настик" в січні цього року і інших ігор.

Гравця затримали в аеропорту незадовго до відльоту разом з родиною у відпустку до Венеції.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Україні розкрили систему організації договірних матчів.

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Іспанії" на сайті "Обозреватель".

Тема
Чемпіонат Іспанії
Місце
Іспанія
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Sacha
Sacha
На догах везде зарабатывают, не только в Испании. И причем все участники. Не зря же многие ставят на матчи http://dogovornoi-match.ru/ и прилично поднимают.
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