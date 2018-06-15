В Іспанії заарештовано 25 осіб за договірні матчі

Центральний захисник Хорхе Морсільо, який виступав раніше за "Райо Вальєкано" і "Алавес", а нині є капітаном "Альмерії", заарештований іспанською поліцією в ході операції по розслідуванню договірних матчів в Сегунді (другого дивізіону іспанського чемпіонату).

Крім нього, затримані ще 24 людини, пише авторитетна іспанська газета Marca. Морсільо підозрюється в організації договірного матчу "Альмерія" - "Настик" в січні цього року і інших ігор.

Гравця затримали в аеропорту незадовго до відльоту разом з родиною у відпустку до Венеції.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Україні розкрили систему організації договірних матчів.