У "Динамо" ще один воротар заразився COVID-19 – ЗМІ

Воротар київського "Динамо" Денис Бойко став третім гравцем столичного клубу, який за останній тиждень заразився коронавірусом.

Як інформує портал Meta-ratings.com.ua, позитивний тест на COVID-19 футболіст здав уже після повернення команди з Угорщини, де "біло-сині" проводили матч другого туру Ліги чемпіонів проти "Ференцвароша". У грі 28 жовтня Бойко провів на полі всі 90 хвилин.

Крім того, ще п'ять позитивних тестів на коронавірус було виявлено у співробітників бази киян у Конча-Заспі, де динамівці проводять більшу частину часу після оголошеного двотижневого карантину в клубі.

Зазначимо, що раніше коронавірусом заразилися воротар "Динамо" Георгій Бущан і захисник Віталій Миколенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ вдалося з'ясувати, де відбудеться матч 3-го туру Ліги чемпіонів між "Барселоною" і "Динамо" після того, як Каталонія закрила кордони.