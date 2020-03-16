В "Челсі" повідомили про покарання футболіста через коронавірус

Півзахисник "Челсі" Мейсон Маунт порушив умови самоізоляції через коронавірус і буде оштрафований.

Як повідомляє Mirror, футболіст лондонського клубу в неділю був помічений в одному з парків британської столиці, хоча вся команда була відправлена на двотижневий карантин. Маунт гуляв у парку разом з футболістом "Вест Хема" Декланом Райсом.

Мейсон Маунт

При цьому всі гравці "Челсі" повинні знаходитися на карантині після того, як у півзахисника лондонського клубу Каллума Хадсона-Одоі був виявлений коронавірус. За порушення карантину Маунту загрожує штраф.

У п'ятницю чемпіонат Англії був припинений до 3 квітня через ситуацію з коронавірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Іспанії була зареєстрована смерть футболіста через коронавірус.

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