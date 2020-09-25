В "Болоньї" розповіли, що може ускладнити перехід "нового Шевченка" з "Динамо"

Спортивний директор "Болоньї" Ріккардо Бігон прокоментував можливий перехід нападника "Динамо" Владислава Супряги в італійський клуб.

Як повідомляє видання Tuttomercatoweb, футбольний функціонер підтвердив інформацію про те, що його команда зробила пропозицію щодо українця. Він також відзначив, що вихід киян у груповий етап Ліги чемпіонів може ускладнити переговорний процес.

"Ми зробили пропозицію "Динамо". Ми говоримо про молодого гравця, який має розвивати свій талант. Якщо ми зможемо домовитися про прийнятну ціну за нього, то переговори пройдуть успішно. Вони можуть провалитися тільки в разі, якщо вартість футболіста буде занадто завищена. Мені також здається, що вихід "Динамо" в груповий етап Ліги чемпіонів і отримання прибутку від участі в єврокубках може все ускладнити", – розповів Бігон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Болонья" на два мільйони євро збільшила пропозицію щодо Супряги.

Нагадаємо, що раніше сенегальський агент Ібрагім Сонко, який раніше грав в англійській Прем'єр-лізі та збірній країни, заявив, що нападник київського "Динамо" Владислав Супряга може стати "новим Шевченком".