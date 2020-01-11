В Австралії акули з'їли чемпіона з футболу

Австралійський футболіст, який виступає за американську студентську команду "Гастінг Бронкос", Ерік Бірігітті загинув, проводячи з друзями відпустку у себе на батьківщині в Австралії.

Ерік Бірігітті INSTAGRAM Еріка Бірігітті

Як повідомляє The Sun, 21-річний футболіст прогулювався по скелястому берегу, але несподівано послизнувся і зірвався в океан. Його практично відразу ж понесло течією далеко від берега. Друзі гравця зробили спроби його врятувати, але їхні дії виявилися безрезультатними. На місце події були викликані поліція і рятувальні служби. Лише вночі того ж дня були знайдені останки футболіста. За попередньою інформацією, у відкритому морі на Бірігітті напали акули і з'їли його. Чи був він живий на той момент, не повідомляється.

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"Гастінг Бронкос" вже висловив співчуття родині футболіста. У складі свого клубу він вигравав американську студентську лігу.

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