Головна Новини
26 квітня • оновлено в 17:56
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

В "Аталантi" готують підставу футболістові збірної України Руслану Малиновському

4.1т
Читати матеріал російською

Італійська "Аталанти", за яку виступає футболіст збірної України Руслан Малиновський, хоче підписати півзахисника "Мілана" Джакомо Бонавентуру (17 матчів у Серії А, 2 голи), повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Руслан Малиновський

Руслан Малиновський

Влітку хавбек стане вільним агентом, міланський клуб не запропонував йому продовження угоди.

30-річний італієць грає на такій же позиції центрального, атакуючого або флангового хавбека, як і наш співвітчизник і здатний витіснити українця з основного складу.

Фаворитом серед претендентів на гравця вважався "Торіно", проте Джакомо призупинив переговори, переключившись на "Аталанту". Бонавентура два роки провів в молодіжній академії клубу з Бергамо і виступав за команду з 2008 по 2014 рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Малиновський потрапив в сферу інтересів "Вест Хема", що займає 16-е місце в поточному чемпіонаті англійської Прем'єр-ліги.

Коли відбудеться бій Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Руслан Малиновський
Місце
Італія
Теги
ФК Мілан ФК Аталанта
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
4
Смішно
3
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
Еще одному заробитчанину пинок под cpak
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
North
VS
mousesports
Победа mousesports с форой в -1,5 карты
1.95 Сделать ставку
Heretics
VS
ENCE
Победа Heretics с форой в +1,5 карты
1.52 Сделать ставку
Bad News Bears
VS
FURIA
Победа Bad News Bears с форой в +1,5 карты
1.92 Сделать ставку
Envy
VS
Yeah
Победа Envy с форой в -1,5 карты
1.92 Сделать ставку
Team Liquid
VS
MIBR
Победа Team Liquid с форой в -1,5 карты
2,00 Сделать ставку
Imperial
VS
Isurus
Победа Imperial
2,35 Сделать ставку
Complexity
VS
Team Vitality
Победа Complexity
2,00 Сделать ставку
Astralis
VS
fnatic
Победа fnatic с форой в +1,5 карты
1.47 Сделать ставку
Orgless
VS
Cloud9
Победа Cloud9 с форой в -1,5 карты
2,48 Сделать ставку
Evil Genuises
VS
100 Thieves
Победа Evil Genuises
1.55 Сделать ставку