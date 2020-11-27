В Аргентині почали розслідування смерті Марадони

Аргентинська прокуратура почала розслідування смерті легендарного футболіста Дієго Марадони на предмет халатності персоналу, який за ним доглядав.

Як повідомляє видання Todo Noticias, слідчі перевіряють свідчення медсестри Хісели, яка вийшла на зміну в ранок трагедії і не стала будити аргентинця, щоб дати йому ліки. Вона зайшла до нього в кімнату тільки тоді, коли до Марадони прийшли психолог і психіатр. Хісела пояснила це тим, що чула кроки в його кімнаті і думала, що він вже прокинувся.

Нагадаємо, що адвокат і друг легендарного футболіста Матіас Морла заявив, що збирається ініціювати власне розслідування, оскільки за станом Дієго ніхто не стежив протягом 12 годин, а швидка допомога їхала до його дому понад пів години.

Як повідомляв OBOZREVATEL, розтин встановив причину смерті Марадони.