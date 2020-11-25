В Аргентині оголошено триденну жалобу через смерть Марадони

Влада Аргентини оголосила триденний траур у зв'язку зі смертю легендарного Дієго Марадони, повідомляє пресслужба президента країни Альберто Фернандеса.

Як зазначає телеканал Eltrecetv, траур оголошений, починаючи з середи, 25 листопада. У країні скасовані розважальні заходи, національні прапори приспущені. У телеефір виходять програми про життя, кар'єрі спортсмена і його перемоги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Марадона помер у віці 60 років у своєму будинку в Буенос-Айресі.

Марадона тричі потрапляв до лікарні за останні 20 років через серйозні проблеми зі здоров'ям. Два рази Дієго був на межі смерті через його наркотичну та алкогольну залежності. 4 листопада Марадона успішно переніс операцію на головному мозку