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19 вересня • оновлено в 18:46
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В Амстердамі розстріляли відомого футболіста

4.4т Читати матеріал російською

В Амстердамі був застрелений невідомими 32-річний голландський футболіст Келвін Мейнард.

Як повідомляє АР, спортсмен перебував у своєму автомобілі, коли до нього під'їхали бандити і почали обстрілювати його машину. Мейнард спробував втікти від нападників, але врізався в будівлю і помер.

Офіцери з найближчого пожежного депо спробували допомогти спортсменові, але його не вдалося повернути до життя. Повідомляється, що у вбивстві гравця замішані двоє людей. Після скоєння злочину підозрювані зникли на чорному скутері.

Келвін Мейнард

Келвін Мейнард

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Келвін Мейнард виступав за бельгійський "Антверпен" і англійський "Бертон". З 2017 року він представляв голландський аматорський клуб "Альфенс Бойз".

"Наші найглибші співчуття дружині і дітям Келвіна, а також його друзям", - йдеться в заяві клубу. Наступний матч команди, за яку грав Мейнард, відкладений.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Австрії відбулося страшне вбивство відомого футбольного журналіста, який став жертвою підлітка.

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Місце
Нідерланди Амстердам
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