"Уже не той": у "Динамо" пояснили перемогу над "Шахтарем" у Кубку України

Нападник "Динамо" Артем Бесєдін поділився враженнями від перемоги над "Шахтарем" (2:1) в 1/8 фіналу Кубка України.

Артем Бесєдін ФК "Динамо"

"Тренерський штаб проводить дуже хороші і активні тренування. Акцент робиться на фізичному стані футболістів, у матчі з "Шахтарем" цей компонент відіграв важливу роль. У них бразильці не біжать – і все, "Шахтар" вже трохи не той. У нас же трохи інший ігровий стиль, у нас багато молодих футболістів", – сказав Бесєдін в ефірі програми "Профутбол".

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" у матчі-трилері вибило "Шахтар" із Кубка України. "Гірники" вперше із сезону-2005/06 не зіграють у чвертьфіналі турніру.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!