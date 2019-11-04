"Уже не той": у "Динамо" пояснили перемогу над "Шахтарем" у Кубку України

Нападник "Динамо" Артем Бесєдін поділився враженнями від перемоги над "Шахтарем" (2:1) в 1/8 фіналу Кубка України.
Артем Бесєдін
ФК "Динамо"
"Тренерський штаб проводить дуже хороші і активні тренування. Акцент робиться на фізичному стані футболістів, у матчі з "Шахтарем" цей компонент відіграв важливу роль. У них бразильці не біжать – і все, "Шахтар" вже трохи не той. У нас же трохи інший ігровий стиль, у нас багато молодих футболістів", – сказав Бесєдін в ефірі програми "Профутбол".
Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" у матчі-трилері вибило "Шахтар" із Кубка України. "Гірники" вперше із сезону-2005/06 не зіграють у чвертьфіналі турніру.
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