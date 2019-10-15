"Смали, Яремчучело": російський коментатор наїхав на футболіста збірної України

Відомий російський коментатор Василь Уткін влаштував істерику після слів футболіста збірної України Романа Яремчука про збірну Росії.

"Так молоток цей Родіон Яремчук. Нормальна спортивна тварина. Я все це говорю з повагою: інстинкти переважають над розумом, для нападника саме те (був би Ромуальд захисник – я б сказав, що для захисника то саме). Людина на Євро вийшла. Хто б міг подумати. на чемпіонат світу не потрапив, де Росія, до речі, була в 1/4, але з гонором. До речі, Росія на чемпіонат світу теж могла б не потрапити. А то й що? Смали, Яремчучело. Красень", – написав Уткін у своєму Telegram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній нападник збірної Росії Сергій Юран принизив Україну і футболіста збірної Романа Яремчука за його слова після перемоги над збірною Португалії в кваліфікації Євро-2020.

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