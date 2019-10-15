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16 жовтня • оновлено в 00:31
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"Смали, Яремчучело": російський коментатор наїхав на футболіста збірної України

1.9т Читати матеріал російською

Відомий російський коментатор Василь Уткін влаштував істерику після слів футболіста збірної України Романа Яремчука про збірну Росії.

"Смали, Яремчучело": російський коментатор наїхав на футболіста збірної України

"Так молоток цей Родіон Яремчук. Нормальна спортивна тварина. Я все це говорю з повагою: інстинкти переважають над розумом, для нападника саме те (був би Ромуальд захисник – я б сказав, що для захисника то саме). Людина на Євро вийшла. Хто б міг подумати. на чемпіонат світу не потрапив, де Росія, до речі, була в 1/4, але з гонором. До речі, Росія на чемпіонат світу теж могла б не потрапити. А то й що? Смали, Яремчучело. Красень", – написав Уткін у своєму Telegram.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній нападник збірної Росії Сергій Юран принизив Україну і футболіста збірної Романа Яремчука за його слова після перемоги над збірною Португалії в кваліфікації Євро-2020.

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Тема
Євро-2020
Особи
Василь Уткін Роман Яремчук
Місце
Росія
Тег
Збірна України з футболу
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Тарас Бор
Тарас Бор
Не тебя,Вася Уткин, кого-то называть чучелом.Ты ж под 200 кг весом.И на 4/5 состоишь из гуано.
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Фил Ирина
Фил Ирина
Матч супер! И кто бы чего не пи..дел, это ничего не меняет!!! Молодцы ребята, горжусь!
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Pismenny Руслан
Pismenny Руслан
Все сказано одним словом педоросія
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