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24 січня • оновлено в 15:43
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УПЛ пішла на радикальні дії через збірну України

1.4т
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Клуби української Прем'єр-ліги підтримали зміни в календарі національного чемпіонату, щоб забезпечити оптимальні умови для підготовки збірної до Євро-2020.

Як повідомляє офіційний сайт організації, за підсумком голосування рішення Загальних зборів учасників УПЛ було передано на затвердження до виконкому Української асоціації футболу (УАФ, колишньої ФФУ).

Українська Прем'єр-ліга

Українська Прем'єр-ліга

112 Україна

Запропонований календар весняної частини сезону в українській Прем'єр-лізі виглядає наступним чином:

  • 21-й тур переноситься з 07.03 на 04.03;

  • 22-й тур – з 14.03 на 07.03;

  • 1/4 фіналу Кубка України – з 04.03 на 11.03;

  • 23-й тур – з 21.03 на 14.03;

  • тури з 24-го по 26-й – на 21.03, 04.04 і 11.04, відповідно;

  • 1/2 фіналу Кубка України – 22.04 на 15.04;

  • тури з 27-го по 30-й – на 18.04, 22.04, 25.04 і 02.05;

  • 31-й тур – з 20.05 на 09.05;

  • 32-й тур – 24.05 на 16.05;

  • плей-офф Ліги Європи – з 28.05 і 31.05 на 20.05 та 28.05.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" виступило з офіційною заявою, розкритикувавши ідею змінити формат плей-офф УПЛ через підготовку національної збірної до Євро-2020.

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Теми
ФФУ Євро-2020
Тег
Збірна України з футболу
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