Ультрас 'Динамо' після перемоги над АЗ зробили заяву щодо Луческу: підсумки спорту 16 вересня

Угорський "Ференцварош" Сергія Реброва вийшов до плей-оф відбору Ліги чемпіонів, а ультрас київського "Динамо" зробили нову заяву по Мірчі Луческу.

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Крім того, Еліна Світоліна виграла у росіянки на турнірі в Римі. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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