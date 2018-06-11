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Українці визначилися, як покарати співвітчизників за візит на ЧС-2018

10.7тЧитати новину російською

Днями стало відомо, що близько 6 тис. українців уже купили квитки на чемпіонат світу з футболу-2018, який пройде в Росії.

OBOZREVATEL запитав читачів, як вони ставляться до цього.

40% відповіли, що засуджують таке рішення співвітчизників, оскільки їздити до країни-окупанта не варто.

В той же час 27% опитаних не побачили в цьому нічого поганого, адже, на їхню думку, "війна війною, а футбол за розкладом".

При цьому 26% учасників опитування вважають, що після ЧС-2018 тим українцям, які побували там, не варто повертатися назад.

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І лише 5% українців переконані, що таких футбольних фанатів треба покарати.

Всього в опитуванні взяли участь понад 9 тис. осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на суботу, 9 червня, близько 6 тис. українців вже купили квитки на чемпіонат світу-2018 у Росії.

Читайте всі новини по темі "ЧС-2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
ЧС-2018
Місце
Україна
Об'єкт
опрос
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Marin Ella
Marin Ella
Пусть бы там и оставались, ублюдки!
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Русский Солдат
Русский Солдат
Marin Ella, ты из этих 5%-тных свидурей?
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0
0
Русский Солдат
Русский Солдат
Я рад, что на Украине свидурей всего 5%.
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1
2
Русский Солдат
Русский Солдат
Парфенов Иван, а Емеля не так то прост оказался, помнишь?
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1
0
Парфенов Иван
Парфенов Иван
Русский Солдат, ну ты же жопоголовый, Емеля... радуйся, дурачек
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