Українці визначилися, як покарати співвітчизників за візит на ЧС-2018

Днями стало відомо, що близько 6 тис. українців уже купили квитки на чемпіонат світу з футболу-2018, який пройде в Росії.

OBOZREVATEL запитав читачів, як вони ставляться до цього.

40% відповіли, що засуджують таке рішення співвітчизників, оскільки їздити до країни-окупанта не варто.

В той же час 27% опитаних не побачили в цьому нічого поганого, адже, на їхню думку, "війна війною, а футбол за розкладом".

При цьому 26% учасників опитування вважають, що після ЧС-2018 тим українцям, які побували там, не варто повертатися назад.

І лише 5% українців переконані, що таких футбольних фанатів треба покарати.

Всього в опитуванні взяли участь понад 9 тис. осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на суботу, 9 червня, близько 6 тис. українців вже купили квитки на чемпіонат світу-2018 у Росії.