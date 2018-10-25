Українці потрапили в криваве місиво в Римі: спортивні підсумки 24 жовтня

Українці і росіяни потрапили в криваве місиво в Римі перед матчем ЛЧ, вчинок Роналду на Лізі чемпіонів захопив мережу і у Хабіба висунули ультиматум МакГрегор. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 24 жовтня.

Крім того, очевидець розкрив деталі "м'ясорубки" з фанатами ЦСКА в Римі а "Динамо" отримало посилення перед матчем Ліги Європи. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні новини:

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