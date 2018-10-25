Українці потрапили в криваве місиво в Римі: спортивні підсумки 24 жовтня

Українці і росіяни потрапили в криваве місиво в Римі перед матчем ЛЧ, вчинок Роналду на Лізі чемпіонів захопив мережу і у Хабіба висунули ультиматум МакГрегор. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 24 жовтня.
Крім того, очевидець розкрив деталі "м'ясорубки" з фанатами ЦСКА в Римі а "Динамо" отримало посилення перед матчем Ліги Європи. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні новини:
Розірвало ногу: українці і росіяни потрапили в криваве місиво в Римі перед матчем ЛЧ - фото і відео 18+
"Респект": вчинок Роналду на Лізі чемпіонів захопив мережу
"Люди залишали там ноги": очевидець розкрив деталі "м'ясорубки" з фанатами ЦСКА в Римі
"М'ясорубка" з фанатами в Римі: з'явилося відео перших секунд після трагедії
Криваве місиво в Римі: постраждали четверо українців
"Якщо не принесеш, не отримаєш!" У Хабіба висунули ультиматум МакГрегору
"Ескалатор зроблений українцями": росіяни образилися на італійського друга Путіна через "п'яниць"
"Динамо" отримало посилення перед матчем Ліги Європи
Шахтар - Динамо: незвичайний постер в харківському метро вразив мережу
"Десятки п'яниць": МВС Італії розкрило правду про постраждалих росіян в метро Риму
Російські футболісти розбилися в смертельному ДТП на Кубані
"Це маячня": потерпілий в Римі фанат з РФ висловився про ситуацію