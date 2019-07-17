Українського футболіста, який став росiянином, зацькували за "страшну правду" про війну на Донбасі

Ексукраїнський футболіст Едуард Мор, який народився в Донецькій області, але в 1999-му змінив громадянство на російське, заявив, що на сході України немає і не було війни з Росією.

"Я з Донбасу, виріс у Донецькій області. У мене там родичі залишилися. Постійно пишуть. Як такої війни не було, останні пару років стало тихіше. Коли все починалося, багато було свавілля. Коли перша хвиля була, приходили бійці, могли зайти в будь-яку квартиру. До моїх родичів, слава богу, не заходили, але до сусідів – так. Брали техніку силою. Знаю, що перший час вагонами і "КАМАЗами" все, що могли, везли на захід України. Мародерство було відкритим. Вони забирали все, що можна було забрати", – сказав Мор в інтерв'ю "Sportbox".

Футболіст розповів про "страшний" випадок на Донбасі.

"Знаю про випадок, що стався в Сєвєродонецьку прямо біля будинку, де я жив. Гуляли в кафе, вийшов господар закладу і попросив, щоб вони рахунок оплатили. Пригрозив, що міліцію викличе. А вони йому кулю в лоб пустили. На рівному місці. Такі речі були. Протягом останніх двох років поменше стало. Але все одно нічого доброго. Бійці приїжджали, займалися мародерством. Причому вони все це робили на територіях, підконтрольних Україні. Були наділені такою владою, що нікому не поскаржишся", – підсумував Мор.

У коментарях вболівальники висловили все, що думають про "правду", яку розказав ексспартаківець.

"Бракує тільки слів про російськомовних немовлят, яких розпинали", – кепкують користувачі.

(С) Tribuna.com

(С) Tribuna.com

(С) Tribuna.com

(С) Tribuna.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мор, який пограв в Україні за луганську "Зорю", луцьку "Волинь" і "Хімік" із Сєвєродонецька, з жахом згадав про договірні матчі, в яких йому довелося брати участь.

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