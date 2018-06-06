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Українським каналам хочуть заборонити трансляцію матчів ЧС-2018

2.2тЧитати новину російською

Парламентський комітет з питань свободи слова та інформаційної політики виступив за заборону показу матчів чемпіонату світу з футболу 2018 року в Росії на території України. Відповідний проект постанови був підтриманий народними депутатами на засіданні 6 червня.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомила народний депутат від Блоку Петра Порошенка Ольга Червакова. "Комітет підтримав проект постанови про заборону телеканалам транслювати чемпіонат світу з футболу. Ось буде западло, якщо Росія програє, а ми це не покажемо. Цей чемпіонат повинен пройти так, ніби його й не було", - написала вона.

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Нагадаємо, правами на трансляцію матчів ЧС-2018 володіють українські телеканали "Інтер" та НТН. Транслятори напередодні оголосили імена коментаторів, які працюватимуть на матчах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Інтер" опублікував повний розклад трансляцій матчів чемпіонату світу з футболу 2018 року в Росії.

Читайте всі новини по темі "ЧС-2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
ЧС-2018
Об'єкт
Верховна Рада України
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