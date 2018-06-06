Українським каналам хочуть заборонити трансляцію матчів ЧС-2018

Парламентський комітет з питань свободи слова та інформаційної політики виступив за заборону показу матчів чемпіонату світу з футболу 2018 року в Росії на території України. Відповідний проект постанови був підтриманий народними депутатами на засіданні 6 червня.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомила народний депутат від Блоку Петра Порошенка Ольга Червакова. "Комітет підтримав проект постанови про заборону телеканалам транслювати чемпіонат світу з футболу. Ось буде западло, якщо Росія програє, а ми це не покажемо. Цей чемпіонат повинен пройти так, ніби його й не було", - написала вона.

Нагадаємо, правами на трансляцію матчів ЧС-2018 володіють українські телеканали "Інтер" та НТН. Транслятори напередодні оголосили імена коментаторів, які працюватимуть на матчах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Інтер" опублікував повний розклад трансляцій матчів чемпіонату світу з футболу 2018 року в Росії.