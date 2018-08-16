Український вчинок Хачеріді в Москві: з'явилася нова заява УЄФА

Європейський футбольний союз (УЄФА) не стане розслідувати поведінку захисника збірної України Євгена Хачеріді на матчі Ліги чемпіонів між грецьким ПАОКом і московським "Спартаком". Наш співвітчизник після гри показав російським вболівальникам щитки з українським прапором, чим привів до сказу представників РФ.

Як заявили в УЄФА, у них немає ніяких претензій до українця. Однак при цьому організація завела дві дисциплінарні справи проти "Спартака" і лідера москвичів Луїса Адріано, який отримав червону картку. "Повідомлень про інші інциденти в рапортах делегата УЄФА немає", - цитує прес-службу УЄФА "Спорт-Экспресс".

"Спорт-Экспресс"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Євген Хачеріді допоміг ПАОКу вийти до плей-офф відбіркового етапу Ліги чемпіонів. Після домашньої перемоги 3:2 грецькій команді вдалося відстояти у столиці Росії нульову нічию. При цьому українець з'явився на полі на 64-й хвилині.

Після гри у відповідь на образи російських уболівальників Хачеріді показав їм екіпіровку в жовто-синіх кольорах. Це викликало напад люті у російських журналістів, які звинуватили Євгена в "політичній акції і провокації". Крім того, цькування нашого співвітчизника підтримали в Держдумі і Російському футбольному союзі, де українського футболіста за демонстрацію символіки своєї Батьківщини назвали невихованим.