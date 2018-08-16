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Український вчинок Хачеріді в Москві: з'явилася нова заява УЄФА

3.6тЧитати новину російською

Європейський футбольний союз (УЄФА) не стане розслідувати поведінку захисника збірної України Євгена Хачеріді на матчі Ліги чемпіонів між грецьким ПАОКом і московським "Спартаком". Наш співвітчизник після гри показав російським вболівальникам щитки з українським прапором, чим привів до сказу представників РФ.

Як заявили в УЄФА, у них немає ніяких претензій до українця. Однак при цьому організація завела дві дисциплінарні справи проти "Спартака" і лідера москвичів Луїса Адріано, який отримав червону картку. "Повідомлень про інші інциденти в рапортах делегата УЄФА немає", - цитує прес-службу УЄФА "Спорт-Экспресс".

Новини
Топ провокацій Росії в спорті: чому в РФ не мають права гнобити Хачеріді

"Спорт-Экспресс"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Євген Хачеріді допоміг ПАОКу вийти до плей-офф відбіркового етапу Ліги чемпіонів. Після домашньої перемоги 3:2 грецькій команді вдалося відстояти у столиці Росії нульову нічию. При цьому українець з'явився на полі на 64-й хвилині.

Після гри у відповідь на образи російських уболівальників Хачеріді показав їм екіпіровку в жовто-синіх кольорах. Це викликало напад люті у російських журналістів, які звинуватили Євгена в "політичній акції і провокації". Крім того, цькування нашого співвітчизника підтримали в Держдумі і Російському футбольному союзі, де українського футболіста за демонстрацію символіки своєї Батьківщини назвали невихованим.

Читайте всі новини по темі "школа чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
школа чемпіонів
Особа
Геннадій Лихачов
Об'єкти
ПАОКУЄФА
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Бог Хохлов
Бог Хохлов
это так по-украински)
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