Український стадіон включений до елітного списку УЄФА

Київський НСК "Олімпійський" включений Європейським футбольним союзом (УЄФА) в категорію "еліт" для європейських стадіонів.

Присутністю в даному елітному аркуші можуть пишатися лише 28 стадіонів Європи, а в Східній Європі подібний статус тільки у московських "Лужників", повідомляє isport.ua.

Першим в списку кращих арен Європи йде німецька "Альянц-Арена". Голландський стадіон "Амстардам-Арена" і турецька Олімпійський стадіон замикають трійку.

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Нагадаємо, НСК Олімпійський приймав фінал Євро-2012, а також фінал Ліги чемпіонів 2018 року.

Раніше повідомлялося, що на фінал ЛЧ до Києва прибуло понад 300 тисяч іноземних туристів

Відзначимо, що Україна вже націлилася на проведення матчу Суперкубка УЄФА або фіналу Ліги Європи.