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Український футбольний клуб потрапив у російськомовний скандал

2.8тЧитати новину російською

Прес-служба футбольного клубу "Нива" з Вінниці потрапила в неприємну ситуацію в Facebook. У команді відмовилися відповідати вболівальнику українською мовою, а потім звинуватили його в хамстві.

"Прекрасно" спілкується офіційна сторінка футбольного клубу "Нива" з Вінниці. Російською, з купою помилок, хамськи. На просте запитання про російську одразу відповідь про "рідну мову" і "півкраїни". Ну і, звичайно, через таких, як я, україномовних, "країна розвалюється", - написав уболівальник "Ниви" Андрій Коваленко.

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Листування з ФК "Нивою"

Листування з ФК "Нивою"

facebook.com/andrey.kovalenko.71

Листування з ФК "Нивою"

Листування з ФК "Нивою"

facebook.com/andrey.kovalenko.71

Листування з ФК "Нивою"

Листування з ФК "Нивою"

facebook.com/andrey.kovalenko.71

Нагадаємо, що недавно ультрас вінницької "Ниви" підтримали свою команду на матчі проти "Агробізнесу" нацистською символікою - свастикою. Фанати були одягнені в червоні футболки, через що вбрання утворило прапор Третього рейху, який був прапором Німеччини за часів Гітлера в 1933-1945 роках.

Місце
УкраїнаВінниця
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