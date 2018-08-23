Український футбольний клуб потрапив у російськомовний скандал

Прес-служба футбольного клубу "Нива" з Вінниці потрапила в неприємну ситуацію в Facebook. У команді відмовилися відповідати вболівальнику українською мовою, а потім звинуватили його в хамстві.

"Прекрасно" спілкується офіційна сторінка футбольного клубу "Нива" з Вінниці. Російською, з купою помилок, хамськи. На просте запитання про російську одразу відповідь про "рідну мову" і "півкраїни". Ну і, звичайно, через таких, як я, україномовних, "країна розвалюється", - написав уболівальник "Ниви" Андрій Коваленко.

Листування з ФК "Нивою" facebook.com/andrey.kovalenko.71

Листування з ФК "Нивою" facebook.com/andrey.kovalenko.71

Листування з ФК "Нивою" facebook.com/andrey.kovalenko.71

Нагадаємо, що недавно ультрас вінницької "Ниви" підтримали свою команду на матчі проти "Агробізнесу" нацистською символікою - свастикою. Фанати були одягнені в червоні футболки, через що вбрання утворило прапор Третього рейху, який був прапором Німеччини за часів Гітлера в 1933-1945 роках.