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4 квітня • оновлено в 19:54
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Український футболіст Юрій Пантя відмовився називати Росію агресором

5.1т
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Український футболіст білоруської "Славії" Юрій Пантя, який тривалий час виступав у Криму, відмовився відповідати на пряме запитання, чи є Росія агресором.

Юрій Пантя

Юрій Пантя

tribuna.by

"Я взагалі противник будь-якої політики - хто Росія, хто Америка, хто України. Я далекий від цього. Вiддаляюсь від цього. Майже ніколи не дивлюся новини, хіба випадають якісь рекламні ходи. У політиці не зрозумієш, хто говорить правду, хто бреше, що відбувається насправді, як розвиваються події. Не лізу туди", - заявив 29-річний уродженець Чернівців в інтерв'ю tribuna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пантя відмовився вважати півострів Росією або Україною, привівши в приклад відповідь боксера Олександра Усика.

У минулому році український нападник казахстанського "Кайрата" Адерінсола Хабіб Есеола назвав Росію агресором.

За його словами, через війну на Донбасі і анексії Криму його відносини з громадянами РФ істотно змінилися.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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Крым Андрей
Крым Андрей
А что, он кому-то должен на это отвечать? По-больше бы смельчаков, которые за такой вопрос посылали накуй, так может и страна жила бы по-лучше.
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