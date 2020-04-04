Український футболіст білоруської "Славії" Юрій Пантя, який тривалий час виступав у Криму, відмовився відповідати на пряме запитання, чи є Росія агресором.

Юрій Пантя tribuna.by

"Я взагалі противник будь-якої політики - хто Росія, хто Америка, хто України. Я далекий від цього. Вiддаляюсь від цього. Майже ніколи не дивлюся новини, хіба випадають якісь рекламні ходи. У політиці не зрозумієш, хто говорить правду, хто бреше, що відбувається насправді, як розвиваються події. Не лізу туди", - заявив 29-річний уродженець Чернівців в інтерв'ю tribuna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пантя відмовився вважати півострів Росією або Україною, привівши в приклад відповідь боксера Олександра Усика.

У минулому році український нападник казахстанського "Кайрата" Адерінсола Хабіб Есеола назвав Росію агресором.

За його словами, через війну на Донбасі і анексії Криму його відносини з громадянами РФ істотно змінилися.

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