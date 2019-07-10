Український футболіст видав феєричний матч в Лізі чемпіонів

Півзахисник донецького "Шахтаря" Олександр Зубков відзначився чудовою грою за угорський "Ференцварош", де він знаходиться в оренді.

Гол 22-річного екс-футболіста молодіжної збірної України в матчі першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів приніс перемогу над "Лудогорцем".

Зубков став одним з кращих гравців зустрічі, постійно загострюючи ситуацію в чужій штрафній, і заробивши на собі безліч штрафних ударів. На 65-й хвилині Зубков ювелірним ударом зробив рахунок 2:1.

Відзначимо, що "Ференцвареш" тренує Сергій Ребров. Разом з Зубковим зі стартових секунд на поле вийшли ще два українські футболісти – Ігор Харатін і Данило Ігнатенко.

Раніше Ребров зізнався, що шокований рішенням свого підопічного по угорському "Ференцварошу" Івана Петряк покинути команду.

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