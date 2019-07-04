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Українського футболіста покарали за пост про Росію в Instagram

7.3тЧитати матеріал російською

Український півзахисник угорського "Халадашу" Юрій Габовда отримав покарання від керівництва клубу. Причиною став скандал після ситуації з постом в Instagram спортсмена.

Керівництво "Халадаша" прийняло рішення, що Габовда не повинен виходити на поле в контрольному матчі проти російського "Краснодара-2".

"Наш клуб засуджує дії гравця, оскільки в футболі немає місця політиці. Габовда не вийде завтра на поле в матчі з "Краснодаром-2 ", - повідомила прес-служба" Халадаша" в коментарі Sport24.

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Нагадаємо, перед поєдинком проти "Краснодара" в сторіс українського футболіста з'явилася картинка з написом "Завтра граємо проти ФК "Краснодар". Як мінімум одна москальська морда ляже. Червона картка коефіцієнт – 1.01. Слава Україні!". Це викликало хвилю обурення в Росії. Трохи пізніше статус був видалений, а сам Габовда заявив, що не писав нічого подібного.

Юрій Габовда

Юрій Габовда

Укрінформ

Варто зазначити, що УЄФА ніяк не відреагував на інцидент. "У нас немає коментаря на це", - сказали журналістам в прес-службі організації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, воротар збірної Росії влаштував п'яний скандал і був заарештований.

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Особа
Юрій Габовда
Місце
УгорщинаСомбатхей
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Ссаной тряпкой по тупой упоротой роже
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Южный Гарик
Южный Гарик
Какел и тут в котёл попал....
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hunt andres
hunt andres
Тварь. А мадьяры молодцы. Этот укрожоп довыеживается, поедет обратно на урину.
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