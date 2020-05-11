Головна Новини
11 травня • оновлено в 18:20
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Український футболіст Євген Чаговець став першим, хто захворів на коронавірус у чемпіонаті Білорусі

1.3т
Читати матеріал російською

Український захисник "Мінська" Євген Чаговець став першим футболістом в чемпіонаті Білорусі, у якого підозрюють коронавірус.

Як повідомляє видання Tribuna, раніше "Білоруський футбол" написав про те, що один гравець "Мінська" здав позитивний тест на коронавірус, в результаті чого вся команда була відправлена на двотижневий карантин. Тепер стало відомо, що цим футболістом є Чаговець. Він не був включений у заявку свого клубу на недавньому матчі проти "Городеї".

Євген Чаговець

Євген Чаговець

Sportarena

Нагадаємо, що, незважаючи на пандемію коронавірусу, в Білорусі триває розіграш національної першості в усіх дивізіонах, а вболівальникам все ще дозволено перебувати на трибунах.

У нинішньому сезоні 22-річний ексфутболіст донецького "Шахтаря" провів сім матчів, відзначившись одним голом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відоме прізвище українського футболіста, у якого першим виявили коронавірус.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Теми
Коронавірус чемпіонат Білорусі
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Alternate aTTaX
VS
Endpoint
Победа Alternate aTTaX
2,15 Сделать ставку
Endpoint
VS
Tricked
Победа Endpoint
1.40 Сделать ставку
Salamander
VS
Alternate aTTaX
Победа Alternate aTTaX
1.50 Сделать ставку
G2
VS
North
Победа G2 с форой в -1,5 карты
1.55 Сделать ставку
Godsent
VS
Movistar Riders
Победа Godsent
1.50 Сделать ставку
FaZe
VS
c0ntact
Победа c0ntact с форой в +1,5 карты
2,35 Сделать ставку
Copenhagen Flames
VS
mousesports
Победа Copenhagen Flames с форой в +1,5 карты
1.68 Сделать ставку
pro100
VS
Syman
Тотал меньше 2,5 карт
1.87 Сделать ставку
Espada
VS
Virtus.pro
Победа Espada с форой в +1,5 карты
1.60 Сделать ставку
Hard Legion
VS
NaVi
Победа Hard Legion с форой в +6,5 раунда на первой карте
1.68 Сделать ставку