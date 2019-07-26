Український форвард "Гента" видав фантастичний матч у Лізі Європи: відео

Бельгійський "Гент" із рахунком 6:3 розгромив у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи румунський "Віторул", а українець Роман Яремчук став справжнім героєм зустрічі.

Нападаючий збірної України відзначився гольовим дублем, а також двічі допоміг "Генту" забити, віддавши результативні передачі.

Зазначимо, що під час передсезонної підготовки Роман Яремчук забивав практично в кожному контрольному матчі, тому український футболіст у відмінній формі підійшов до початку нового сезону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футбольний клуб "Арсенал" із Тули, поступившись у першому матчі кваліфікаційного раунду Ліги Європи бакинському "Нефчі" – 0:1, став першою російською командою, яка програла азербайджанцям у єврокубках.

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