Українські футболісти влаштували "свавілля" на прес-конференції після фіналу ЧС U-20

Гравці молодіжної збірної України з футболу дали волю емоціям на прес-конференції після фіналу чемпіонату світу U-20.
Під час інтерв'ю головного наставника "жовто-синіх" Олександра Петракова наші переможці увірвалися в конференц-зал і облили всіх присутніх водою. Все це супроводжувалося запальними танцями.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися на це "свавілля".
Молодіжна збірна України з футболу
Молодіжна збірна України з футболу
Молодіжна збірна України з футболу
Молодіжна збірна України з футболу
Молодіжна збірна України з футболу
Молодіжна збірна України з футболу
Як повідомляв OBOZREVATEL, фінал ЧС U-20 Україна - Південна Корея завершився з рахунком 3:1. Дубль оформив нападник київського "Динамо" Владислав Супряга.
Пізніше з'явилося відео урочистій церемонії нагородження.
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