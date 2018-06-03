Українські фанати вчинили мерзенний вчинок на матчі

Ультрас вінницького футбольного клубу "Нива" підтримали свою команду на матчі проти "Агробізнесу" нацистською символікою - свастикою. Фанати були одягнені в червоні футболки, через що наряд утворив прапор Третього рейху, який був прапором Німеччини за часів Гітлера в 1933-1945 роках.

Нагадаємо, що 8 квітня цього року вболівальники на матчі в Одесі "Чорноморець" - "Олімпік" вивісили банер зі свастикою.

"Нормальні вболівальники в Одесі підтримують команду іншим способом, і виходить у них відмінно. Але є і такі ось ідіоти, з якими неодмінно потрібно боротися. Що цікаво, служба безпеки з ними досить культурно спілкується, але ця мова для них - як для українця китайський ", - повідомив прес-аташе" Олімпіка "Олег Барков.